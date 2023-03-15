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Юрист Семеновский разъяснил, кому грозят 15 лет лишения свободы за фейки об участниках СВО

2:52
Общество

Принятые Госдумой поправки в КоАП и УК РФ направлены на защиту участников СВО от лжи, провокаций и дискредитации. Лишение свободы грозит только неоднократным нарушителям российского законодательства, пояснил Pravda.Ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Юрист Семеновский разъяснил, кому грозят 15 лет лишения свободы за фейки об участниках СВО

В последние годы информационное поле часто используется не только оппозицией, но и властями различных стран, которые пытаются оказывать влияние на общественное сознание граждан других государств, отметил эксперт. Таким образом, подчеркнул он, авторы фейков стараются расколоть общество, вызывать панику и недоверие к действиям властей, породить социальное недовольство и нанести психологический ущерб.

В пример юрист привёл публикации зарубежных изданий, изданий-иноагентов и нежелательных организаций про угнетение прав россиян при самоизоляции во время пандемии и панические сообщения об экологической катастрофе на Камчатке, в которой обвинялось Минобороны России.

"Новый повод — специальная военная операция, преподносящаяся рядом лиц и изданий в крайне извращённой и радикальной форме без учёта всех обстоятельств", — пояснил Семеновский.

По словам эксперта, под заведомо ложной информацией или фейками следует, как правило, понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чём достоверно было известно лицу, её распространявшему. Что касается дискредитации — это умышленные действия, направленные на лишение и подрыв авторитета и имиджа российской армии, доверия к органам государственной власти. В любом случае, отметил специалист, заключение суда будет основываться на лингвистических и иных экспертизах.

"Общеизвестно, что рядовым гражданам за выражение их частного мнения юридическая ответственность, как правило, не грозит", — успокоил россиян юрист.

Семеновский уточнил, что при первом нарушении российского законодательства о дискредитации или фейках о действиях ВС РФ в зоне спецоперации грозит только административная ответственность в виде штрафа, но если в течение года провинившийся вновь будет уличён в подобном деянии, ему грозит уголовное наказание, вплоть до 15-летнего тюремного заключения, в зависимости от тяжести совершенного преступления.

В настоящее время огромное количество фейков распространяется украинскими Центрами информационно-психологических операций ВСУ. Несколько дней назад украинцы даже пожертвовали собственным истребителем Су-27, чтобы выдать его за подбитый самолёт ВВС РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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