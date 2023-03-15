Юрист Семеновский разъяснил, кому грозят 15 лет лишения свободы за фейки об участниках СВО

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Принятые Госдумой поправки в КоАП и УК РФ направлены на защиту участников СВО от лжи, провокаций и дискредитации. Лишение свободы грозит только неоднократным нарушителям российского законодательства, пояснил Pravda.Ru кандидат юридических наук, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

В последние годы информационное поле часто используется не только оппозицией, но и властями различных стран, которые пытаются оказывать влияние на общественное сознание граждан других государств, отметил эксперт. Таким образом, подчеркнул он, авторы фейков стараются расколоть общество, вызывать панику и недоверие к действиям властей, породить социальное недовольство и нанести психологический ущерб.

В пример юрист привёл публикации зарубежных изданий, изданий-иноагентов и нежелательных организаций про угнетение прав россиян при самоизоляции во время пандемии и панические сообщения об экологической катастрофе на Камчатке, в которой обвинялось Минобороны России.

"Новый повод — специальная военная операция, преподносящаяся рядом лиц и изданий в крайне извращённой и радикальной форме без учёта всех обстоятельств", — пояснил Семеновский.

По словам эксперта, под заведомо ложной информацией или фейками следует, как правило, понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чём достоверно было известно лицу, её распространявшему. Что касается дискредитации — это умышленные действия, направленные на лишение и подрыв авторитета и имиджа российской армии, доверия к органам государственной власти. В любом случае, отметил специалист, заключение суда будет основываться на лингвистических и иных экспертизах.

"Общеизвестно, что рядовым гражданам за выражение их частного мнения юридическая ответственность, как правило, не грозит", — успокоил россиян юрист.

Семеновский уточнил, что при первом нарушении российского законодательства о дискредитации или фейках о действиях ВС РФ в зоне спецоперации грозит только административная ответственность в виде штрафа, но если в течение года провинившийся вновь будет уличён в подобном деянии, ему грозит уголовное наказание, вплоть до 15-летнего тюремного заключения, в зависимости от тяжести совершенного преступления.

В настоящее время огромное количество фейков распространяется украинскими Центрами информационно-психологических операций ВСУ. Несколько дней назад украинцы даже пожертвовали собственным истребителем Су-27, чтобы выдать его за подбитый самолёт ВВС РФ.

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