Госдума собирается ужесточить контроль над VPN-сервисами в России

1:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Работающие в России VPN-сервисы могут взять под более жёсткий контроль. В частности, их владельцы должны будут контактировать со спецслужбами.

Если владельцы VPN-сервисов не предоставят данные по пользователям отечественным спецслужбам, они должны быть заблокированы на территории нашей страны. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике Андрей Свинцов. Он полагает что данные меры нужны для безопасности россиян в сети.

"Безусловно, усиливать контроль нужно, — цитирует депутата радиостанция "Говорит Москва". — Насколько мне известно, большая часть компаний, предоставляющих услуги, тем или иным образом уже взаимодействует с нашими специальными службами. Что касается тех, которые отказываются взаимодействовать, я думаю, что, при наличии необходимости, такие сервисы могут блокироваться на территории Российской Федерации. В условиях такого гибридного вооружённого конфликта между Россией и странами НАТО, конечно, мы должны свою информационную инфраструктуру максимально обезопасить".

Ранее тот же Свинцов призывал граждан России с крайней осторожностью совершать денежные переводы своим друзьям, знакомым и родным, чтобы ненароком не отправить деньги на финансирование ВСУ. По его мнению, некоторые из получателей этих переводов могут оказаться действующими боевиками, о чём отправители даже не подозревают.

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