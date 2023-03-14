Андрей Максимов: многие родители совершают ошибку, считая детей "недолюдьми"

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Отношения между различными поколениями в семье должны строиться на взаимоуважении, а не на "чинопочитании", уверен писатель, телеведущий и театральный режиссер Андрей Максимов.

Именно поэтому, отметил он, все великие педагоги ХХ века приходили к выводу, что дети являются людьми и заслуживают к себе соответствующего отношения.

"К сожалению, родители этого не понимают и считают, что дети — это "недолюди" такие, некоторые существа, способные только впоследствии стать людьми", — пояснил Максимов в интервью изданию argumenti.ru.

Такой образ мысли родителей как раз и приводит к трудностям в общении с подростками, подчеркнул специалист. В определённом возрасте ребёнок устаёт от того, что его не считают человеком и личностью, начинает протестовать и теряет доверительные отношения с родными.

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