Симоньян объяснила, почему она перекрестилась слева направо: не католическое перекрестие

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян ответила тем, кто заподозрил её в принадлежности к Католической церкви из-за того, что она перекрестилась не по православному.

От зрителей главы RT не ускользнуло то, что она ознаменовала себя крестом не по канонам Православия.

"Маргарита, почему вы вчера у Соловьёва перекрестились католическим перекрестием слева направо?" — спросили журналистку подписчики.

Симоньян рассказала, почему крестится не так, как это принято у православных.

"Не католическим, а армянским. Потому что я армянка и принадлежу к Армянской Апостольской Церкви", — объяснила телеведущая.

Ранее Маргарита Симоньян одобрила название "Московия" для России.

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