Жители Ростова жалуются на водопроводную воду, пахнущую гнилой рыбой

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно сообщениям жителей Ростова-на-Дону, из кранов в их квартирах уже давно идёт вода, пахнущая гнилой рыбой. Помимо этого, вода перестала быть прозрачной, приобретя мутный оттенок.

Как пишет rostovgazeta.ru, эти характеристики воды в городе в последнее время лишь ухудшаются.

Многие местные пользователи соцсетей соглашаются, что вода в Ростове-на-Дону стала очень плохого качества.

"За воду мы платим на основании договора, если она не соответствует действующим нормам, жители региона не обязаны оплачивать некачественный товар", — возмутился один из жителей города.

Ростовчане призвали провести независимую экспертизу поступающей к ним воды, отметив, что такая ситуация наблюдается не во всём городе, а лишь в некоторых его районах.

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