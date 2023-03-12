Подозреваемого в убийстве сына депутата Госдумы Иванюженкова задержали в Подмосковье

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Сына депутата Госдумы от КПРФ и экс-министра спорта РФ Бориса Иванюженкова задержали в Московской области. Его обвиняют в убийстве.

Как сообщает Telegram-канал 112, наследник представителя ГД хоккеист "Сочи" Артём Иванюженков якобы праздновал день рождения приятеля в кафе Подольска. Между посетителями заведения возник конфликт, после чего 23-летнему молодому человеку нанесли удар ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

По факту смерти заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемого допрашивают.

Спортсмен уже попадал в поле зрения полиции. Несколько лет назад парень стал участником ДТП.

Ранее сообщалось, что старшего сыны Бориса Иванюженкова Антона, сбившего двух человек, выпустили из-под стражи.

Следственный комитет опроверг информацию о причастности хоккеиста Иванюженкова к убийству в Подмосковье.

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