Сына депутата Госдумы от КПРФ и экс-министра спорта РФ Бориса Иванюженкова задержали в Московской области. Его обвиняют в убийстве.
Как сообщает Telegram-канал 112, наследник представителя ГД хоккеист "Сочи" Артём Иванюженков якобы праздновал день рождения приятеля в кафе Подольска. Между посетителями заведения возник конфликт, после чего 23-летнему молодому человеку нанесли удар ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.
По факту смерти заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Подозреваемого допрашивают.
Спортсмен уже попадал в поле зрения полиции. Несколько лет назад парень стал участником ДТП.
Ранее сообщалось, что старшего сыны Бориса Иванюженкова Антона, сбившего двух человек, выпустили из-под стражи.
Следственный комитет опроверг информацию о причастности хоккеиста Иванюженкова к убийству в Подмосковье.
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