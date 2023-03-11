В Забайкалье мэр Сретенска колесил по городу пьяным и угрожал полицейским топором

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Мэр города Сретенска (Забайкальский край) Сергей Киргизов предстанет перед судом за то, что грозил ударить полицейского топором.

Стражи правопорядка остановили главу Сретенска Сергея Киргизова, когда он колесил по городу в нетрезвом виде, угрожая прохожим огнестрельным оружием.

Он вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения и протаранил один и автомобилей.

В региональном СК рассказали, что пришлось вводить план "Перехват", чтобы остановить выходки пьяного мэра.

"Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка", — сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил автомобиль ГИБДД в Челябинской области.

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