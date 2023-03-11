Мэр города Сретенска (Забайкальский край) Сергей Киргизов предстанет перед судом за то, что грозил ударить полицейского топором.
Стражи правопорядка остановили главу Сретенска Сергея Киргизова, когда он колесил по городу в нетрезвом виде, угрожая прохожим огнестрельным оружием.
Он вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения и протаранил один и автомобилей.
В региональном СК рассказали, что пришлось вводить план "Перехват", чтобы остановить выходки пьяного мэра.
"Когда приехали сотрудники полиции, мэр достал из багажника топор и стал угрожать уже стражам порядка", — сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил автомобиль ГИБДД в Челябинской области.
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