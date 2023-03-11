Тина Канделаки опубликовала карту "Московии": Когда-то у Руси была Окраина

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Телеведущая Тина Канделаки показала, как будет выглядеть карта "Московии".

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ разместила в своём микроблоге карту, на которой территория России обозначена как Московия, а территория Украины с центром в Киеве как Подмосковье.

"Когда-то у Руси была Окраина, теперь у Московии — Подмосковье. Стабильность, как она есть", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на петицию, направленную Владимиру Зеленскому, с предложением переименовать Россию в Московию. Зампред Совбеза РФ придумал, как в таком случае должна называться Украина.

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