Жителей Пензенской области напугало постановление о захоронении трупов: "Мы захороняться не хотим"

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Пензенской области призвали представителей администрации строить бомбоубежища, а не готовиться к массовым захоронениям трупов.

В городе Заречном Пензенской области считают, что власти неправильно готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. Жители написали заявление с подписью 400 тысяч горожан в прокуратуру с жалобой на бездействие администрации.

"Мы захороняться не хотим, мы хотим укрыться", — объяснили суть своей претензии люди.

Насторожило граждан постановление "Об организации мероприятий по срочному захоронению трупов в военное и мирное время", в котором говорится о необходимости запастись гробами.

Глава города Олег Климанов объяснил, что администрация действует в соответствии с законом.

"У этих жителей есть свои определённые наклонности, в соответствии с которыми они считают, как им надо действовать. А есть законодательство, которым руководствуемся мы", — цитирует слова Климанова издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что в Волгограде появились памятки с указанием действий на случай ракетной атаки.

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