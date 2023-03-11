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Медведев о переименовании России в Московию: "Нет, конечно, не Хохляндия"

0:40
Общество

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев придумал новое название для Украины в ответ на предложение переименовать Россию в Московию.

Медведев о переименовании России в Московию: "Нет, конечно, не Хохляндия"

Медведев отреагировал на слова Владимира Зеленского, который заявил, что РФ следует превратиться в Московию.

"Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" — написал экс-президент России в своём микроблоге.

Ранее Владимир Путин объяснил, что Запад примет Россию в семью цивилизованных народов, расколов страну на московитов и уральцев.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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