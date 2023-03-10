Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина сожгла собственный истребитель Су-27 ради постановочного видео
Конгрессмен Мултон: США хотят, чтобы поражение России на Украине не было "очень тяжёлым"
Роспотребнадзор проверил на радиацию мясо, овощи и хлеб в Волгоградской области
В офисе Зеленского Подоляк предрёк Крыму горячий сезон
BMW представляет новую мультимедийная систему iDrive с дизайном, напоминающим смартфон
Корреспондент Die Welt* раскрыл ложь о жителях Артёмовска, распространяемую западными СМИ
Коростелёв сообщил о секретных малоизвестных функциях Telegram
Fox News: беженцы с Украины боятся, что их несовершеннолетних детей заберут на передовую в ряды ВСУ
Россиян предупредили, чем рискуют при банковском переводе: участие в мошенничестве

Клинцевич об обнаруженных над столицей дронах: "Просто так над Москвой летать беспилотники не могут"

1:13
Общество

Экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал факт обнаружения 10 марта в небе над Москвой четырёх неопознанных летательных аппаратов, похожих на дроны.

Клинцевич об обнаруженных над столицей дронах: "Просто так над Москвой летать беспилотники не могут"

Клинцевич напомнил, что существует закон, который не позволяет без согласования запускать беспилотники над крупными городами.

Эксперт напомнил, что дроны сегодня прочно вошли в современную жизнь, участвуют в мониторинге многих процессов, никуда из неё уже не денутся и нужно принять это как данность.

Эксперт напомнил, что беспилотники в небе — это вовсе не обязательно повод для беспокойства, но ещё и средство для обеспечения порядка и контроля за многими процессами.

"Просто так над Москвой летать беспилотники не могут. У нас сегодня хватает сил и средств, чтобы прекратить несанкционированный полет. Идет работа, я не исключаю, что проводятся тренировки и какой-то контроль, испытания новых технологий и новшеств для более успешного использования данных технических средств", — сказал Клинцевич в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Бывший сенатор не считает, что дроны, обнаруженные над Москвой, могли нести какую-либо опасность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Китай готовится к военному конфликту с США — Акопов

Китай готовится к войне с США.

РИА Новости: власти КНР убедились в неизбежности конфликта с Соединёнными Штатами Америки
РВ: бойцы ВС РФ накрыли артиллерийским огнём отряд ВСУ при бегстве из Артёмовска
Российские артиллеристы накрыли огнём отряд противника, бегущий из Бахмута
ВСУ готовят ловушку для армии РФ в Артёмовске — Баранец
Апокалипсис становится реальным: эксперт о солнечной активности и магнитных бурях
Красота в России всегда была и будет Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Стало известно, как сбежавшие из РФ актёры живут за границей
В Минобороны назвали ночную ракетную атаку ударом возмездия
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
ВКС РФ применили "Кинжалы" для срыва наступления ВСУ
Последние материалы
Украина сожгла собственный истребитель Су-27 ради постановочного видео
Конгрессмен Мултон: США хотят, чтобы поражение России на Украине не было "очень тяжёлым"
Роспотребнадзор проверил на радиацию мясо, овощи и хлеб в Волгоградской области
В офисе Зеленского Подоляк предрёк Крыму горячий сезон
BMW представляет новую мультимедийная систему iDrive с дизайном, напоминающим смартфон
Другой взгляд на историю ислама
Коростелёв сообщил о секретных малоизвестных функциях Telegram
Корреспондент Die Welt* раскрыл ложь о жителях Артёмовска, распространяемую западными СМИ
Fox News: беженцы с Украины боятся, что их несовершеннолетних детей заберут на передовую в ряды ВСУ
Клинцевич об обнаруженных над столицей дронах: "Просто так над Москвой летать беспилотники не могут"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников