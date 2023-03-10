Клинцевич об обнаруженных над столицей дронах: "Просто так над Москвой летать беспилотники не могут"

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество

Экс-сенатор Франц Клинцевич прокомментировал факт обнаружения 10 марта в небе над Москвой четырёх неопознанных летательных аппаратов, похожих на дроны.

Клинцевич напомнил, что существует закон, который не позволяет без согласования запускать беспилотники над крупными городами.

Эксперт напомнил, что дроны сегодня прочно вошли в современную жизнь, участвуют в мониторинге многих процессов, никуда из неё уже не денутся и нужно принять это как данность.

Эксперт напомнил, что беспилотники в небе — это вовсе не обязательно повод для беспокойства, но ещё и средство для обеспечения порядка и контроля за многими процессами.

"Просто так над Москвой летать беспилотники не могут. У нас сегодня хватает сил и средств, чтобы прекратить несанкционированный полет. Идет работа, я не исключаю, что проводятся тренировки и какой-то контроль, испытания новых технологий и новшеств для более успешного использования данных технических средств", — сказал Клинцевич в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Бывший сенатор не считает, что дроны, обнаруженные над Москвой, могли нести какую-либо опасность.

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