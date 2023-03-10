Роспотребнадзор проверил на радиацию мясо, овощи и хлеб в Волгоградской области

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Роспотребнадзор представил итоговые данные мониторинга радиационного фона на территории Волгоградской области в 2022 году.

Ведомство заявило, что в прошлом году в Волгоградской области на радиационный фон была проверена почва, атмосферный воздух, а также пищевые продукты (мясо, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты). В частности, исследования были проведены на открытой местности (2 455 исследований), в общественных зданиях (2 073 исследования) и на производствах (865 исследований). Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Результаты проверок показали, что радиационная обстановка в регионе удовлетворительная. Превышения норм не зафиксировано.

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