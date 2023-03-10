В Москве на месте флагмана H&M весной откроют российскую Gloria Jeans

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

На Тверской в Москве появится Gloria Jeans вместо магазина H&M. Российский ритейлер выиграл в тендере, по которому имеет право открыть торговую точку.

Как сообщили в пресс-службе компании NF Group, Gloria Jeans будет занимать помещение в три этажа, площадь которого составляет около пять тысяч метров квадратных.

"Представители российского бренда подтвердили информацию об открытии и заявили, что оно состоится этой весной", — пишет издание "Вести Подмосковья".

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