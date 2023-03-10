Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как не покупать в магазинах ненужные продукты. По словам специалиста, не стоит приобретать товары во время голода.
"Лёгкий перекус гарантирует вам экономию бюджета", — отметила врач.
Как сообщает Москва 24, эксперт порекомендовала брать с собой в магазин список покупок. Так люди экономят 30% средств, сказала собеседница издания. Вместе с этим Панова призвала выбирать корзинку вместо тележки, чтобы ощущать тяжесть продуктов, пользоваться кассой самообслуживания, поскольку около неё обычно нет товаров, на которые распространяются акции.
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