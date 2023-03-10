В СПЧ предложили выдавать пособия только русскоговорящим жёнам мигрантов

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Если жёны мигрантов в России хотят получать социальные пособия, они должны разговаривать на русском языке. Об этом заявил глава СПЧ.

Знание русского языка должно быть одним из критериев для выплаты социальных пособий жёнам мигрантов. Такое мнение высказал руководитель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на совещании по вопросам миграции у губернатора Калужской области Владислава Шапши.

"Хочешь получать соцпособие — будь добра, учи русский язык, — цитирует слова своего главы Telegram-канал СПЧ. — Нас могут обвинить в наступлении на их права. Но это защита прав российских граждан. Это потребность общества".

Данное замечание Фадеев сделал, когда на заседании прозвучала информация о том, что многие жёны мигрантов не только не знают русского языка, но не выражают никакого желания его учить. В результате, их детям бывает сложнее адаптироваться в российских школах.

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