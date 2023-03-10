Требующее реконструкции историческое здание в Тобольске продаётся за один рубль

0:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тобольске историческое здание бани можно купить за один рубль, а вот земля, на которой оно расположено, стоит 2,15 миллиона рублей. Об этом сообщает издание nashgorod.ru.

Отмечается, что комплекс зданий "Ансамбль городской насосной станции" начал строиться в 1902 году. Теперь он получил статус объекта культурного наследия, в связи с чем администрация города ищет подрядчиков для выполнения работ по реконструкции.

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