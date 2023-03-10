В аэропорту Толмачёво онкобольной женщине отказали в перелёте из-за электронного билета

0:35 Your browser does not support the audio element. Общество

При посадке в самолёт в аэропорту Толмачёво онкобольную женщину не пускали на борт, после происшествия она оставила жалобу в соцсети. Об этом сообщает издание atas.info.

Пассажирка рассказала, что приобрела билет до Москвы онлайн, выбрала место в первом ряду с сопровождением из-за хромоты. Но при посадке на борт сотрудники аэропорта забрали паспорт и ушли, а вернувшись отказали в перелёте. Тогда женщина повторно прошла досмотр с билетом, после чего её пропустили.



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