IT-специалист рассказал о причинах взломов ТВ и радиоэфиров в РФ: Где-то есть дыра

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Pravda.Ru высказался о случаях взлома эфиров ТВ и радио в России.

Эксперт объяснил, что все устройства, которые подключены к глобальной сети Интернет, уязвимы.

Он отметил, что одна из проблем кроется в человеческом факторе. Вакулин считает, что несогласные с проведением спецоперации на Украине люди покинули страну, но некоторые из них увезли с собой за границу некие фрагменты, так называемые уязвимости.

"Они осведомлены, что где-то есть дыра, и они либо сами эксплуатируют данную уязвимость, либо же они направят других, грубо говоря, злоумышленников, хакеров, которые в последующем изучат всю информацию и будут эксплуатировать, естественно, такие уязвимости", — объяснил IT-специалист.

Другим фактором, по его совам, являются технические неисправности. Хакеры предпринимают DDoS-атаки.

"Если мы будем разговаривать про уязвимости и удаленный доступ, то существует такая версия, что могли просто подменить файл на удалённом сервере", — объяснил эксперт.

Он отметил, что можно запретить подключаться к серверам удаленно, однако это невыгодно сотрудникам, которые могут работать дистанционно.

"Когда масса файлов, к примеру, возьмём, количество — тысяча файлов, вы даже никак не обнаружите, что какой-то файл был подменён. Тем более если постараться, то можно записать и сделать какой-то файл по одному и тому же размеру", — дал совет Вакулин.

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