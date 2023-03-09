Рэпер Птаха вышел на связь

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Российский рэп-исполнитель Птаха инсценировал свое попадание под обстрел в ДНР и исчезновение ради шутки. Об этом сообщила пиар-директор артиста Марина Евстифеева. По ее словам, рэпер инсценировал своё попадание под обстрел в ДНР и исчезновение ради шутки. Евстифеева сообщила, что с музыкантом всё в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Накануне в Сети появилось видео, на котором рэпер якобы попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории ДНР. После этого его представители заявили, что телефон артиста отключен, он не выходит на связь.

Позже пиар-директор артиста Марина Евстифеева сообщила, что таким образом артист решил "потроллить украинских звёзд-солдат, которые показательно делают фото/видео на передовой", но "шутка явно вышла из-под контроля".

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