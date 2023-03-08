Журналистка Анастасия Кашеварова призвала объединяться всех, кто болеет за Россию и пацанов.
Кашеварова объяснила, что перед лицом серьёзного вызова следует забыть о всех разногласиях и и примкнуть к силам, которые стоят за страну. Она рассказала, как узнать патриота вне зависимости от принадлежности к элитам и политическим партиям.
"Есть одно мерило — ты за Россию и пацанов или нет? Вот те, кто за наших бойцов — те свои", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Ранее журналистка рассказала о воровстве гуманитарной помощи для солдат СВО. По её словам, собранные благотворителями продукты и вещи нередко оказываются в магазине или на складах снабженцев.
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