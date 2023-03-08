Кашеварова объяснила, как узнать патриота: ты за пацанов или нет?

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Журналистка Анастасия Кашеварова призвала объединяться всех, кто болеет за Россию и пацанов.

Кашеварова объяснила, что перед лицом серьёзного вызова следует забыть о всех разногласиях и и примкнуть к силам, которые стоят за страну. Она рассказала, как узнать патриота вне зависимости от принадлежности к элитам и политическим партиям.

"Есть одно мерило — ты за Россию и пацанов или нет? Вот те, кто за наших бойцов — те свои", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Ранее журналистка рассказала о воровстве гуманитарной помощи для солдат СВО. По её словам, собранные благотворителями продукты и вещи нередко оказываются в магазине или на складах снабженцев.

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