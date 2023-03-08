Божена Рынска показала шикарный дом Познера в центре Москвы: арку превратил в личный гараж

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сети появились фотографии дорогостоящей недвижимости телеведущего Владимира Познера, расположенной в центре Москвы недалеко от Арбата.

В Telegram-канале "Божена2, принадлежащем светской обозревательнице Божене Рынске, утверждается, что пятиэтажный старинный дом на Пречистенке принадлежит журналисту Владимиру Познеру.

"Этот дом на Пречистенке В. Познер выкупал по частям. На двух этажах живёт сам. Въездная арка во двор — больше не арка. Поставив ворота с двух сторон, Познер превратил ее в свой личный гараж", — гласит текст публикации.

Сообщается также, что писатель Михаил Булгаков в своём произведении "Собачье сердце" поселил профессора Преображенского в соседнее здание, известное как "Калабуховский дом".

Ранее Владимир Познер объяснил мотивы поведения Владимира Путина.

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