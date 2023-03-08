Ходаковский объяснил, как нормальные мужчины относятся к ЛГБТ в контексте праздника 8 марта

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил взаимосвязь между 8 марта и отношением мужчин к ЛГБТ.

Ходаковский, что мужчины в Международный женский день обязаны осмотреться вокруг, чтобы осчастливить женщину.

"Восьмое марта как праздник давно уже утратило свои "исторические корни", — написал военачальник в своём микроблоге.

Он объяснил, почему мужчины любят 8 марта, хоть и не признаются в симпатиях к этому торжеству, посвященному представительницам прекрасного пола.

"То, как нормальные мужчины относятся к ЛГБТ, на самом деле демонстрирует их сильную, хоть и тщательно скрываемую любовь к этому празднику. Им нестерпима мысль о том, что новые веяния в мировой "культуре" обессмыслят этот праздник — поэтому они выступают за традиционные ценности", — поделился своими мнением бывший командир донецкой "Альфы".

Ходкаковский выразил надежду на то, что женщины вернутся к своему мирному труду, оставив обязанности ставить капельницы, перевязывать раненых и плести маскировочные сети.

Ранее Ходаковский разоблачил миномётчиков на СВО, которые делали из мин болванки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.