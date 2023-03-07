Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что гуманитарные грузы могут не дойти до военнослужащих СВО из-за расхищения.
Кашеварова отметила, что гуманитарная помощь для нужд участников спецоперации на Украине "идёт тоннами", но "мельчает на пути".
"Всё надо раздавать лично в руки. Иначе увидишь свою гуманитарку где-то в магазине, или у снабженца на складе", — объяснила Анастасия.
Она раскритиковала неповоротливые бюрократические структуры, которые. по её словам, может с успехом заменить один человек.
Ранее Анастасия Кашеварова перечислила проблемы мобилизованных.
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