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Baza: Мужчина, грозивший взорвать гранату в военкомате, оказался мобилизованным

0:47
Общество

В Домодедово задержали мужчину в военной форме, который грозил взорвать гранату в военкомате.

Baza: Мужчина, грозивший взорвать гранату в военкомате, оказался мобилизованным

Telegram-канал Baza сообщает, что задержанным оказался 38-летний мобилизованный. Его призвали на СВО в октябре 2022 года.

По предварительной версии, военнослужащий прибыл на такси в военный комиссариат в нетрезвом виде. Он стал угрожать работникам военкомата гранатой, после чего удалился.

Его оперативно задержали росгвардейцы на Набережной улице. По неподтверждённым данным, у мужчины действительно оказалась при себе граната.

Ранее сообщалось, что стрелок из Усть-Илимска тяжело ранил военкома Александра Елисеева во время сборов в военкомате.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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