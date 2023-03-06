Baza: Мужчина, грозивший взорвать гранату в военкомате, оказался мобилизованным

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

В Домодедово задержали мужчину в военной форме, который грозил взорвать гранату в военкомате.

Telegram-канал Baza сообщает, что задержанным оказался 38-летний мобилизованный. Его призвали на СВО в октябре 2022 года.

По предварительной версии, военнослужащий прибыл на такси в военный комиссариат в нетрезвом виде. Он стал угрожать работникам военкомата гранатой, после чего удалился.

Его оперативно задержали росгвардейцы на Набережной улице. По неподтверждённым данным, у мужчины действительно оказалась при себе граната.

Ранее сообщалось, что стрелок из Усть-Илимска тяжело ранил военкома Александра Елисеева во время сборов в военкомате.

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