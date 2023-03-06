Врачей из Подмосковья обвинили в подмене младенцев десять лет назад

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Медиков подмосковной больницы обвинили в подмене младенцев, которая произошла 10 лет назад. В конце марта состоится судебное слушание.

Королёвский городской суд 22 марта заслушает дело о подмене детей, которая произошла в местной городской больнице. Подробности дела в своем Telegram-канале изложила юрист Екатерина Гордон. В 2012 году в городской больнице Королёва произошла подмена новорождённых. Сюда доставили из двух подмосковных родильных домов рожениц и отдельно их детей в кувезах.

На запястьях или лодыжках младенцев отсутствовали необходимые бирки с фамилиями, и медики больницы перепутали младенцев, когда передавали новорождённых мамам. Когда женщины заметили, что их малыши изменились внешне, врачи успокоили их и объяснили, что "кувезные дети меняются". Через несколько лет супруг одной из женщин в приступе ревности провёл тест ДНК и установил, что это не его ребёнок. Супруга попыталась оправдаться и также сделала этот тест. Экспертиза показала, что вероятность её материнства — 0%.

Тогда женщина поняла, что произошло, и отыскала соседку по палате. Они сравнили фотографии и предположили подмену, после чего обратились в суд. Как утверждает Екатерина Гордон, позиция представителей Минздрава в суде заключается в том, что женщины якобы сами поменяли своих детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.