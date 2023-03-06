Житель Тюмени выставил на продажу шлёпанцы за 250 тысяч рублей

0:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Тюмени выставил на продажу необычные шлёпанцы, которые сделал из кирпича. Стоимость "уникальных" тапочек составляет 250 тысяч рублей. Объявление размещено на соответствующем сайте.

"Очень удобные сандали для плавания, сносу нет. Отомсти своим соседям снизу", — указано в описании.

В наличии у продавца есть несколько пар "дизайнерской" обуви, сообщает nashgorod.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.