Раненый 10-летний мальчик Фёдор рассказал о встрече с диверсантами в Брянской области.
Ребёнок рассказал о событиях 2 марта, когда на территорию России проникли диверсанты, воюющие на стороне ВСУ.
Фёдора и других школьниц в тот день отвозил в школу водитель по имени Леонид (его убили нападавшие).
"Начали стрелять по машине. Я понял, что на месте лучше не сидеть. Мы вышли через лес в другое село. Только дома понял, что ранен", — объяснил Фёдор журналистам.
Ребёнок отметил, что всё происходило настолько быстро, что он не успел ничего понять.
"Было страшно. Понимал, что могут убить", — признался мальчик.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала, как мальчик Фёдор пешком преодолевал огромные расстояния, чтобы попасть на уроки, так как школу в его селе закрыли в 2021 году.
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