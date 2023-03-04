Симоньян о раненом мальчике Фёдоре из Брянской области: пешком проходил 13 км, чтобы попасть в школу

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян рассказала, как мальчик Фёдор, ставший жертвой диверсантов, пешком преодолевал огромные расстояния, чтобы попасть в школу.

Глава RT выяснила, что 10-летний ребёнок был вынужден добираться до пешим ходом 13 километров до населённого пункта, где его забирал автобус. После этого дети ехали ещё 10 километров непосредственно до школы.

Такая ситуация сложилась из-за того, что школу в родном посёлке мальчика Брахлова закрыли в 2021 году.

"Леонид, который погиб в результате нападения вырусей, сам вызвался подвозить детей до остановки школьного автобуса", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Ранее Маргарита Симоньян призвала отыскать тракториста, проигнорировавшего просьбы о помощи раненого диверсантами ребёнка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.