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Симоньян о раненом мальчике Фёдоре из Брянской области: пешком проходил 13 км, чтобы попасть в школу

0:54
Общество

Маргарита Симоньян рассказала, как мальчик Фёдор, ставший жертвой диверсантов, пешком преодолевал огромные расстояния, чтобы попасть в школу.

Симоньян о раненом мальчике Фёдоре из Брянской области: пешком проходил 13 км, чтобы попасть в школу

Глава RT выяснила, что 10-летний ребёнок был вынужден добираться до пешим ходом 13 километров до населённого пункта, где его забирал автобус. После этого дети ехали ещё 10 километров непосредственно до школы.

Такая ситуация сложилась из-за того, что школу в родном посёлке мальчика Брахлова закрыли в 2021 году.

"Леонид, который погиб в результате нападения вырусей, сам вызвался подвозить детей до остановки школьного автобуса", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Ранее Маргарита Симоньян призвала отыскать тракториста, проигнорировавшего просьбы о помощи раненого диверсантами ребёнка.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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