Архив Митрохина: советский перебежчик торговал секретами КГБ

О сотруднике архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР, майоре Василии Митрохине, было неизвестно до 1992 года. После развала союза экс-разведчик начал "приторговывать" секретными документами. Согласно информации, через его руки прошло не менее 400 тысяч материалов.

Сколько из них попало в руки недружественных тогда союзу стран, неизвестно.

"Митрохин предоставил западным агентам информацию о деятельности советских спецслужб лишь в качестве рукописи, так как копий или оригиналов документов у него не было. По этой причине его данные подвергались сомнению среди заинтересованных лиц, а американцы и вовсе отказались сотрудничать с ним", — передаёт iReactor.

Как отмечает издание, в конспект "на продажу" шли самые интересные и "полезные" для западных спецслужб документы. Свою карьеру "шпиона" Митрохи начал на пороге дипмиссии США в Таллине. А когда начал "продвигаться по службе" и вовсе обнародовал свои записи, издав книгу "Архив Митрохина".

Известно, что перебежчик скончался в 2004 году в Лондоне, ранее получив политукрытие в стране.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.