При покупке ювелирных украшений необходимо обращать внимание на бирку и сертификат

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Чтобы порадовать даму ювелирным украшением, например, на 8 марта, к его выбору надо подойти серьёзно. Специалисты дали советы, на что обратить внимание при покупке.

На любое изделие из драгоценного металла и камней должен быть ярлык и сертификат на огранку. При покупке продавец обязан выдать товарный чек, а к изделию прикрепляется опломбированный ярлык, содержащий информацию: вес, артикул, размер, наименование изделия и изготовителя, логотип компании или импортёра, вид драгоценных вставок и цену.

"В соответствии с Правилами ювелирные изделия надлежащего качества возврату и обмену не подлежат. Однако в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, покупатель по своему выбору вправе потребовать: заменить товар, отремонтировать изделие за счёт продавца, вернуть товар и получить уплаченную за товар сумму", — пишет newkhakasiya.online.

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