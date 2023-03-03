Маргарита Симоньян опубликовала кадры со своей свадьбы с Тиграном Кеосаяном. Во время торжественной церемонии журналистка пнула мужа ногой.
Глава RT вспомнила события годовалой давности.
"Год назад мы с Тиграном поженились", — гласит подпись к кадрам, которые телеведущая разместила в своём микроблоге.
На видео Маргарита и Тигран запечатлены во время свадебной церемонии. Кеосаян что-то начал говорить во время росписи в ЗАГСе. Супруга прервала шутки мужа, ударив его ногой под колено.
На свадьбе Симоньян была одета в белое короткое платье и красные туфли на высокой платформе.
Маргарита Симоньян рассказывала в одном из интервью, что в её семье чтят традиции, а все хозяйственные вопросы контролирует она.
Ранее Маргарита Симоньян призвала защитников Отечества работать и заверила, что осталось "чуть-чуть".
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