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Симоньян показала, как ударила Кеосаяна ногой во время росписи в ЗАГСе

0:59
Общество

Маргарита Симоньян опубликовала кадры со своей свадьбы с Тиграном Кеосаяном. Во время торжественной церемонии журналистка пнула мужа ногой.

Симоньян показала, как ударила Кеосаяна ногой во время росписи в ЗАГСе

Глава RT вспомнила события годовалой давности.

"Год назад мы с Тиграном поженились", — гласит подпись к кадрам, которые телеведущая разместила в своём микроблоге.

На видео Маргарита и Тигран запечатлены во время свадебной церемонии. Кеосаян что-то начал говорить во время росписи в ЗАГСе. Супруга прервала шутки мужа, ударив его ногой под колено.

На свадьбе Симоньян была одета в белое короткое платье и красные туфли на высокой платформе.

Маргарита Симоньян рассказывала в одном из интервью, что в её семье чтят традиции, а все хозяйственные вопросы контролирует она.

Ранее Маргарита Симоньян призвала защитников Отечества работать и заверила, что осталось "чуть-чуть".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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