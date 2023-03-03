Жителю Новосибирска вернули посылку из Германии с конфетами и шевроном СССР

Житель Новосибирска Константин Кошкин рассказал о том, что его посылку для друга из Германии вернули обратно спустя полтора месяца. Мужчина отметил, что собрал сладкие гостинцы для товарища и советский шеврон.

Кошкин получил подарок от сослуживца в декабре прошлого года, который проживает в Германии. Мужчина в ответ тоже решил порадовать близкого друга. После новогодних каникул он отправил посылку с конфетами "Красный Октябрь" и шевроном СССР. Но после полуторамесячного путешествия подарки вернулись обратно, передаёт Сиб. фм.

"Я собрал кедровые орешки, уже очищенные. Был там алтайский чай, конфеты "Красный Октябрь". Также друг у меня попросил прислать шеврон "Я рождён в СССР", — рассказывает Кошкин.

Мужчина сообщил, что ему было видно в приложении, что коробка дошла до Германии, но потом развернулась и отправилась в обратный путь. Сотрудники "Почты России" заявили, что в последнее время участились возвраты посылок из-за рубежа.

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