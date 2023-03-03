Мальчик, раненный террористами в Брянской области, находится в стабильном состоянии — главврач Галаганов

0:45 Your browser does not support the audio element. Общество

Мальчик Фёдор, раненный террористами в Брянской области, находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал главный врач больницы, где оперировали школьника, Сергей Галаганов.

"Пуля попала в грудную клетку в области спины, ориентировочно, между восьмым и девятым ребрами, восьмое межреберье. Зашла сзади в области лопатки", — сказал Галаганов.

По словам медика, операция длилась более четырёх часов. Пуля находилась в левой плевральной полости, её удалось извлечь.

Напомним, 2 марта украинская ДРГ атаковала Брянскую область. Террористы расстреляли машину с детьми. Водитель погиб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.