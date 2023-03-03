Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский: была уверенность, что Украина никогда не решится напасть первой
Марочко: ВСУ используют воду из луж из-за перебоев со снабжением под Кременной
Артамонов: на фронт в ЛНР стали поступать убийцы американских БМП Bradley
ТАСС: в небе над Коломной с большой вероятностью взорвался беспилотник
Певица Бьянка заявила, что планирует сделать липосакцию
Business Insider: на Украине процветает "военный туризм"
Джеффри Янг: политика США приведёт к ядерной войне и гибели человечества
Марочко: контратака ВСУ на Краснолиманском направлении закончилась потерей солдат и техники
Французский политик Асселино: Западу всё сложнее скрывать факты о неудачах ВСУ

РИА Новости: в столичном вузе попытались отменить русских

1:19
Общество

Скандал, начавшийся с выставки украинского землячества в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве, продолжается. Руководство вуза отказалось создать русское землячество, хотя такой запрос от студентов существует. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

РИА Новости: в столичном вузе попытались отменить русских

Публицист отметила, что национальные сообщества, которые создают на базе вузов студенты из разных стран, а также республик России, есть во многих ведущих университетах и институтах. В РУДН таких организаций больше ста. В крупнейшем землячестве, представляющем Украину, сто пятьдесят человек, зато русского сообщества нет.

И создать русское землячество руководство вуза так и не разрешило даже после скандала с флагом Украины.

"Печально, что студсовет автоматом записывает в националисты всех тех, кто пытается разобраться, почему в ведущем российском вузе отменяют русских точно так же, как это делают сегодня на Западе и на Украине. Это хорошо знакомая нам большевистская манера бороться с великодержавным русским шовинизмом, приводившая порой к трагическим последствиям", — заключает журналист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
Обозреватель 19fortyfive Джек Бакби: Зеленский поругался с командующим операцией в Донбассе Москалёвым
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд" Ольга Лебедева Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе Сергей Лебедев Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
Тайские кошки умные, любознательные, влюбчивые, но очень легко обижаются
Французский политик Асселино: Западу всё сложнее скрывать факты о неудачах ВСУ
Рискованная поездка: основные ловушки каршеринга
РИА Новости: десантники ВС РФ пресекли новый прорыв солдат ВСУ на российскую территорию
Автохолодильник: как не ошибиться при выборе
Командир "Антип": Киев заставляет солдат ВСУ рыть окопы даже под артобстрелами
Ведущий Fox News Карлсон: психика Байдена слабеет, он теряет членораздельную речь
Американский ветеран Дрейвен: Европа начинает просыпаться, чтобы поддержать Россию
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" из Японского моря поразила цель "Калибром" за тысячу километров
Садовый василёк: при минимальных затратах садовод всегда получает хороший результат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников