РИА Новости: в столичном вузе попытались отменить русских

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Скандал, начавшийся с выставки украинского землячества в Российском университете дружбы народов (РУДН) в Москве, продолжается. Руководство вуза отказалось создать русское землячество, хотя такой запрос от студентов существует. Об этом пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Публицист отметила, что национальные сообщества, которые создают на базе вузов студенты из разных стран, а также республик России, есть во многих ведущих университетах и институтах. В РУДН таких организаций больше ста. В крупнейшем землячестве, представляющем Украину, сто пятьдесят человек, зато русского сообщества нет.

И создать русское землячество руководство вуза так и не разрешило даже после скандала с флагом Украины.

"Печально, что студсовет автоматом записывает в националисты всех тех, кто пытается разобраться, почему в ведущем российском вузе отменяют русских точно так же, как это делают сегодня на Западе и на Украине. Это хорошо знакомая нам большевистская манера бороться с великодержавным русским шовинизмом, приводившая порой к трагическим последствиям", — заключает журналист.

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