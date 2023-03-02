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Жителям Удмуртии хватает денег только на обязательные платежи и еду

1:02
Общество

Жители Удмуртии тратят почти все свои доходы — 80% — на продукты питания, товары первой необходимости и обязательные платежи.

Жителям Удмуртии хватает денег только на обязательные платежи и еду

Как уточняет udm-info.ru, по данным Удмуртстата реальные денежные доходы населения Удмуртии уменьшились на 2,5%. Анализ показывает, что живущим здесь людям приходится буквально сводить концы с концами — известно, что задолженности жителей региона по кредитам и займам увеличились на 29,5 миллиардов рублей.

По данным аналитиков, топ трат среднестатистического жителя Удмуртии распределяется так: больше всего денег расходуется на покупку алкоголя, мяса и мясопродуктов и бензина.

Согласно опросам, уже второй год подряд большая часть жителей Удмуртии могут позволить себе лишь оплату обязательных платежей и еду. На всякие "излишества" денег уже не хватает.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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