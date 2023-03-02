Преподаватель порекомендовала начинающим изучать иностранный язык людям читать комиксы

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Преподаватель английского языка Анира Назарова в беседе с Pravda.Ru рассказала, как легче всего изучать иностранные языки. Эксперт посоветовала тратить на это занятие 15-20 минут в день.

"В этом случае важно качество, а не количество. Используйте ассоциации для запоминания новых слов. Заведите для них тетрадь и записывайте их туда. После этого придумайте и запишите два-три предложения с новым словом", — отметила специалист.

По её мнению, важно отмечать и записывать свои маленькие успехи. Также собеседница издания порекомендовала сравнивать себя только с самим собой.

"Просмотр кино на иностранном языке позволит ближе познакомиться с лексикой. Очень полезно переводить новые слова и выражения, повторять вслух за голосом в видео для отработки произношения. Для начинающих я бы посоветовала чтение комиксов", — подчеркнула педагог.

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