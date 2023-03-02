В Красноярске пассажир такси показал гранату прямо в салоне

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В Красноярске во время поездки в такси пассажир показал гранату. Водитель транспортного средства рассказал, что забрал молодого человека со станции Злобино. Пассажир был сначала спокоен, но предупредил, что везёт с собой боеприпасы и оружие.

По словам молодого человека, его документы были проверены на вокзале. Таксист поинтересовался, есть ли у пассажира граната, на что тот её достал и начал разбирать. При этом владелец оружия рассказывал о принципах работы боеприпаса, пишет prmira.ru.

Водитель сообщил позднее о произошедшем сотруднику ДПС. Он допустил, что граната была муляжом. При просмотре записи с регистратора таксист заметил, что у орудия не было боевой части.

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