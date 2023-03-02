Мальчику, которого в Брянской области ранили украинские диверсанты, сделали операцию

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Мальчик, который получил ранение в результате нападения украинских диверсантов в Брянской области, прооперирован.

"Раненому при нападении украинской ДРГ мальчику сделали операцию, он отправлен в Брянск", — сообщает Telegram-канал издания "Звезда".

Об операции журналистам издания сообщила директор Новоропской школы, куда ехали подвергшиеся нападению дети.

Директор учебного заведения добавила, что с девочками, которые также находились в машине, всё хорошо, за ними уже приехал отец и забрал их домой.

Ранее замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков рассказал, что угрозы для жизни раненому мальчику нет, его ранение оказалось незначительным.

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