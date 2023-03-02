Психолог Самбурский рассказал, что люди смеются в стрессовых ситуациях, чтобы защититься

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский заявил, что некоторые люди могут смеяться во время сильного стресса. Эксперт отметил, что на самом деле человек не испытывает радость, а смех обусловлен защитной реакцией психики.

Самбурский сообщил, что такая реакция связана с тем, что в момент смеха человек даёт себе понять, что вокруг него не происходит ничего плохого.

"В тревожные или грустные моменты такой нервный смех является непроизвольным. Человек не испытывает положительных эмоций, а его психика таким образом защищается", — сказал психолог.

Нервные улыбки возникают в наиболее неподходящее время и, чтобы с ними справиться, в первую очередь нужно установить, в каких ситуациях возникает смех, передаёт слова специалиста Газета.Ru.

"У каждого человека индивидуальные триггеры. Провоцировать непроизвольный смех должны определенные обстоятельства или эмоции. Это может быть конфликт, ощущение чувства вины, трагические известия и так далее.

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