Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский заявил, что некоторые люди могут смеяться во время сильного стресса. Эксперт отметил, что на самом деле человек не испытывает радость, а смех обусловлен защитной реакцией психики.
Самбурский сообщил, что такая реакция связана с тем, что в момент смеха человек даёт себе понять, что вокруг него не происходит ничего плохого.
"В тревожные или грустные моменты такой нервный смех является непроизвольным. Человек не испытывает положительных эмоций, а его психика таким образом защищается", — сказал психолог.
Нервные улыбки возникают в наиболее неподходящее время и, чтобы с ними справиться, в первую очередь нужно установить, в каких ситуациях возникает смех, передаёт слова специалиста Газета.Ru.
"У каждого человека индивидуальные триггеры. Провоцировать непроизвольный смех должны определенные обстоятельства или эмоции. Это может быть конфликт, ощущение чувства вины, трагические известия и так далее.
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