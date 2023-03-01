Подростки из Сургута строят козни молодёжному движению "ЧВК Рёдан"

Подростки ХМАО создают в Сети сообщества, в которых противодействуют молодёжному движению "ЧВК Рёдан".

Как пишет muksun.fm, в сургутском паблике под названием "Анти "Рёдан" предупредили о том, что городские "рёданцы" собираются устроить встречу в местном торговом центре. Причём "пауки" в курсе, что есть те, кто будет пытаться им мешать, поэтому планируют посетить встречу, имея с собой средства самозащиты.

По истечение некоторого времени члены "Анти "Рёдан" удалили свой пост-предупреждение. В местных отделениях полиции сообщили, что до настоящего момента они не были свидетелями драк между подростками, на одежде которых красуется "паук".

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