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Илья Кива раскрыл причину репрессий против ЧВК "Рёдан" на Украине: повесили ярлык

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Общество

ЧВК "Рёдан" мелькает в пабликах России, Украины и Белоруссии с завидной постоянностью. На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить на всей территории Незалежной молодёжное движение, так как оно может привести к увеличению пророссийских настроений.

Илья Кива раскрыл причину репрессий против ЧВК "Рёдан" на Украине: повесили ярлык

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что рёдановцы в Украине говорят о мире, но всё, на что повесили ярлык "пророссийское" будет подвержено уничтожению и репрессиям.

"Поэтому судьба ребят из "Р"дана" окажется незавидной. Многие из них будут запуганы, а их родители — привлечены к разного рода ответственности. Украинские спецслужбы сделают всё, чтобы все те, кто хочет жить и хочет мира, закрыли свои рты — а быть может, и замолчали навсегда", — сказал Кива Общественной Службе Новостей.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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