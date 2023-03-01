Кондуктор красноярского автобуса пояснила, что не участвовала в травле не уступившей место девочки

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В Красноярске кондуктор прокомментировала происшествие, когда не уступившую место в автобусе девочку затравили пассажиры, сообщает издание prmira.ru.

Инцидент произошёл 27 февраля в автобусе на 85 маршруте. Видео происходящего распространилось в интернете. Автор заявил, что кондуктор кричала на девочку и выгоняла с места, чтобы она уступила пенсионерке.

Кондуктор Татьяна Кондратьева опубликовала видео, в котором рассказала, что вежливо просила уступить место женщине, а в ответ девочка якобы сама "хамила" пассажирам.

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