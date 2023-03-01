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Жителей Новосибирска предупреждают о деньгах, пропитанных сильнейшим ядом

0:46
Общество

Жители Новосибирска пересылают друг другу тревожные сообщения о том, что на их детей покушаются с помощью отравленных денег.

Жителей Новосибирска предупреждают о деньгах, пропитанных сильнейшим ядом

В мессенджерах новосибирцам стали приходить сообщения, в которых рассказывается, что злоумышленники намеренно раскидывают по городу купюры, пропитанные сильнейшим ядом. Преступники якобы рассчитывают на то, что жертвами отравленных денег станут дети.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска пересылают друг другу сообщения о маньяке.

"АиФ-Новосибирск" пишет, что в пресс-службе МВД данные сообщение не подтвердили. Предполагается, что жителей Новосибирска пытаются напугать фейковой информацией.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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