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Власти Петербурга объяснили покупки малахитовых чёток и золочёных икорниц за бюджетные деньги

0:56
Общество

В пресс-службе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга рассказали, для чего город закупает роскошные сувениры за бюджетные средства.

Власти Петербурга объяснили покупки малахитовых чёток и золочёных икорниц за бюджетные деньги

Представители городской администрации объяснили, что дорогие сувениры требуются "из соображений недопустимости нанесения обиды гостям".

СМИ обратили внимание, что власти Санкт-Петербурга закупали необычные предметы вплоть до малахитовых чёток и золочёных икорниц.

Издание "Подъём", выяснило, что сувениры требуется для подарков гостям из других государств. Ценность подарка, по словам сотрудников комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, определяет "уровень отношения к представителю одаряемого государства и уровень благосостояния государства-дарителя".

Ране сообщалось, что Владимир Путин не будет носить перстень, подаренный на неформальном саммите СНГ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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