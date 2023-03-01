Власти Петербурга объяснили покупки малахитовых чёток и золочёных икорниц за бюджетные деньги

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

В пресс-службе комитета по внешним связям Санкт-Петербурга рассказали, для чего город закупает роскошные сувениры за бюджетные средства.

Представители городской администрации объяснили, что дорогие сувениры требуются "из соображений недопустимости нанесения обиды гостям".

СМИ обратили внимание, что власти Санкт-Петербурга закупали необычные предметы вплоть до малахитовых чёток и золочёных икорниц.

Издание "Подъём", выяснило, что сувениры требуется для подарков гостям из других государств. Ценность подарка, по словам сотрудников комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, определяет "уровень отношения к представителю одаряемого государства и уровень благосостояния государства-дарителя".

Ране сообщалось, что Владимир Путин не будет носить перстень, подаренный на неформальном саммите СНГ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.