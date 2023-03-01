Жительница Петрозаводска никак не могла дозвониться в регистратуру местной стоматологии. Она утверждает, что была вынуждена совершить более 300 звонков в течение часа, чтобы администратор снял трубку.
"Сколько я себя помню, с зубниками вечная проблема. Когда уже там будет порядок? Или платные клиники с ними делятся прибылью?" — возмутилась горожанка.
Однако пользователи социальных сетей отметили, что женщина звонила до начала рабочего дня больницы. Регистратура работает с 8 утра, а настойчивая петрозаводчанка звонила часом раньше, сообщает karelinform.ru.
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