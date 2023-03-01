Футболист Артём Дзюба объяснил, почему поддерживает Путина: "Счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Футболист московского "Локомотива” Артём Дзюба высказался в поддержку Владимира Путина и против гендерных "мифических созданий".

Дзюба дал интервью блогеру Нобелю Арустамяну, в котором рассказал, почему одобряет политику президента России.

"Сейчас я полностью за президента, за Путина, прям не скрываю. За свою страну. И верю, что всё будет хорошо", — объяснил спортсмен.

Дзюба считает, что лишь история даст ответ на то, кто прав, а кто виноват.

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"Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама", — выразил своё мнение нападающий "Локомотива".

В мае 2022 года Артём Дзюба объявил об уходе из "Зенита".

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