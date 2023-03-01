Футболист московского "Локомотива” Артём Дзюба высказался в поддержку Владимира Путина и против гендерных "мифических созданий".
Дзюба дал интервью блогеру Нобелю Арустамяну, в котором рассказал, почему одобряет политику президента России.
"Сейчас я полностью за президента, за Путина, прям не скрываю. За свою страну. И верю, что всё будет хорошо", — объяснил спортсмен.
Дзюба считает, что лишь история даст ответ на то, кто прав, а кто виноват.
Футболист раскритиковал западные тренды, связанные с появлением "небинарных личностей"
"Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама", — выразил своё мнение нападающий "Локомотива".
В мае 2022 года Артём Дзюба объявил об уходе из "Зенита".
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