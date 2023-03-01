Знаменитый детский врач Леонид Рошаль чувствует себя намного лучше после госпитализации. Об этом он сам рассказал прямо из больничной палаты.
Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль некоторое время тому назад попал в больницу. 26 февраля появилась информация о его экстренной госпитализации. В СМИ даже сообщалось, что у врача выявили болезнь Паркинсона и кисту головного мозга.
"Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", — заявил врач РИА Новости прямо из больницы, в которой сейчас находится.
Также в пресс-службе Национальной медицинской палаты опровергли данные о том, что у Рошаля имеется болезнь Паркинсона или какие-либо новообразования в мозге. Там отметили, что доктор обратился в клинику за плановой операцией по замене сустава. И выдающийся российский детский врач ещё какое-то время будет пребывать в больнице, восстанавливаясь после этой процедуры.
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