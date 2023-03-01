Леонид Рошаль: чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Знаменитый детский врач Леонид Рошаль чувствует себя намного лучше после госпитализации. Об этом он сам рассказал прямо из больничной палаты.

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль некоторое время тому назад попал в больницу. 26 февраля появилась информация о его экстренной госпитализации. В СМИ даже сообщалось, что у врача выявили болезнь Паркинсона и кисту головного мозга.

"Чувствую себя нормально, лечат нормально, надеюсь на выздоровление", — заявил врач РИА Новости прямо из больницы, в которой сейчас находится.

Также в пресс-службе Национальной медицинской палаты опровергли данные о том, что у Рошаля имеется болезнь Паркинсона или какие-либо новообразования в мозге. Там отметили, что доктор обратился в клинику за плановой операцией по замене сустава. И выдающийся российский детский врач ещё какое-то время будет пребывать в больнице, восстанавливаясь после этой процедуры.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.