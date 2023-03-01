Тверского ректора Чичановскую наказали за финансовые нарушения

2:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко наложил дисциплинарное взыскание на ректора Тверского государственного медицинского университета Лесю Чичановскую.

Претензии к Чичановской возникли по итогам плановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности университета в 2021–2022 годы. Комиссия анализировала неправомерное расходование средств, предоставленных из федерального бюджета, выплаты сотрудникам неправомерных надбавок и премий и в целом неэффективное расходование бюджетных средств. По итогам проверки были выявлены многочисленные нарушения.

Претензии Минздрава в ТГМУ связывают с управленческим кризисом, который сложился после прекращения уголовного преследования Чичановской. Дело на ректора было заведено в ноябре 2019 года, после чего она была отстранена от исполнения обязанностей на период расследования. Её подозревали по факту злоупотребления должностными полномочиями (285 УК РФ), в присвоении или растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Подробности этой истории детально освещались в СМИ. После возвращения Чичановской на службу в июне 2021 года в университете начали отмечать "нездоровую обстановку", связанную с излишней "подозрительностью ректора" и репрессиями в отношении сотрудников, которые сотрудничали со следствием.

Из вуза были уволены опытные и уважаемые люди. Тех, кто не желал увольняться по собственному желанию, лишали стимулирующих выплат, составляющих основную часть зарплаты. И напротив, дополнительные выплаты начислялись лояльным, преданным лицам из окружения ректора. Контролирует расходование бюджетных средств созданное Чичановской финансовое управление, в котором трудоустроен круг её доверенных лиц. Сомнительные с точки зрения закона действия ректора оказались в поле зрения Министерства здравоохранения РФ.

По итогам проверки к Лесе Чичановской за ненадлежащее исполнение по её вине должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

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