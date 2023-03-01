Соцопрос: "золотая молодёжь" рассказала о своих страхах после СВО

2:55 Your browser does not support the audio element. Общество

"Золотая молодёжь" РФ после начала СВО особо ничего не потеряла. Дети финансовой и управленческой "элиты" России практически не ощутили падения уровня жизни, показал опрос проекта "Лакшери Кидс" в конце 2022 года.

Гаджеты, премиум-автомобили и алкоголь, брендовая одежда и прочее в конечном счёте попадает в страну, правда, кружным путём — через Казахстан, Китай или ОАЭ.

В деньгах эти дети тоже не потеряли (по их словам, они могут позволить себе потратить от $1 тыс. до $10 тыс. в сутки). Никуда не делись и контакты с детьми иностранных богачей, ведь на "политические вопросы" в молодёжных VIP-тусовках не обращают внимания.

Часть "золотой молодёжи" (около 20%) уехала в страны ЕС, США и Израиль.

Те, кто остались, вынуждены принять тот факт, что многие родители (и их организации, банки, компании) попали под западные санкции.

"Привыкшие к миру без границ подростки в одночасье стали невыездными. К этому факту добавляется понимание, что закрытые для них границы — надолго, на несколько десятилетий", — рассказывают эксперты.

Также "золотые детки" отмечают, что у них снизился уровень развлечений: больше нельзя пригласить DJ или западных певцов или актёров на день рождения, нельзя "взять папин самолёт и улететь потусоваться".

Поэтому многие отпрыски стали требовать… создать в России "достойную их уровня и привычную" инфраструктуру.

То есть VIP-детки ждут появления в России привычных вещей — от медицины до горнолыжных трасс, от дорог до серф-клубов, от VIP-отелей до виноделен. Цена всего этого счастья, разумеется, будет такая, чтобы "элите" не мешали обычные люди.

О фронте почти никто из этих детей не думает, но:

Почти у каждого есть друг, который по указанию отца (чаще всего чиновника) или собственному желанию (1-2%) ушёл на СВО.

Теоретически готовы там оказаться 47% респондентов, однако условиями они называют "лучших инструкторов, лучшее оружие, защиту, команду, технику и, вообще, лучшее прикрытие".

Пару лет назад эти же опросы показывали, что дети чиновников опасались, что "отца посадят, конфискуют всё", а карманных денег у них станет меньше 2 тыс. долларов в день, а ещё придётся ездить в общественном транспорте и учиться в "обычных заведениях".

Отдельным пунктом опасений числился "гнев простонародья", но быстро сошёл на нет, так как появились надежды на то, что имеется в наличии " отличная вооружённая охрана", и "Росгвардия не пустит"…

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