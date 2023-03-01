"Золотая молодёжь" РФ после начала СВО особо ничего не потеряла. Дети финансовой и управленческой "элиты" России практически не ощутили падения уровня жизни, показал опрос проекта "Лакшери Кидс" в конце 2022 года.
Гаджеты, премиум-автомобили и алкоголь, брендовая одежда и прочее в конечном счёте попадает в страну, правда, кружным путём — через Казахстан, Китай или ОАЭ.
В деньгах эти дети тоже не потеряли (по их словам, они могут позволить себе потратить от $1 тыс. до $10 тыс. в сутки). Никуда не делись и контакты с детьми иностранных богачей, ведь на "политические вопросы" в молодёжных VIP-тусовках не обращают внимания.
Часть "золотой молодёжи" (около 20%) уехала в страны ЕС, США и Израиль.
Те, кто остались, вынуждены принять тот факт, что многие родители (и их организации, банки, компании) попали под западные санкции.
"Привыкшие к миру без границ подростки в одночасье стали невыездными. К этому факту добавляется понимание, что закрытые для них границы — надолго, на несколько десятилетий", — рассказывают эксперты.
Также "золотые детки" отмечают, что у них снизился уровень развлечений: больше нельзя пригласить DJ или западных певцов или актёров на день рождения, нельзя "взять папин самолёт и улететь потусоваться".
Поэтому многие отпрыски стали требовать… создать в России "достойную их уровня и привычную" инфраструктуру.
То есть VIP-детки ждут появления в России привычных вещей — от медицины до горнолыжных трасс, от дорог до серф-клубов, от VIP-отелей до виноделен. Цена всего этого счастья, разумеется, будет такая, чтобы "элите" не мешали обычные люди.
О фронте почти никто из этих детей не думает, но:
Пару лет назад эти же опросы показывали, что дети чиновников опасались, что "отца посадят, конфискуют всё", а карманных денег у них станет меньше 2 тыс. долларов в день, а ещё придётся ездить в общественном транспорте и учиться в "обычных заведениях".
Отдельным пунктом опасений числился "гнев простонародья", но быстро сошёл на нет, так как появились надежды на то, что имеется в наличии " отличная вооружённая охрана", и "Росгвардия не пустит"…
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