В подвале уфимской мечети избивали и удерживали мальчиков

0:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Под уфимской мечетью "Мадина" насильно держали несовершеннолетних.

Под мечетью прихожанин организовал тюрьму, в которой держал 12 мальчиков. Об этом правоохранительным органам рассказал мальчик, которому удалось оттуда сбежать. Как сообщает inkazan.ru, в подвале не было кроватей, а к несовершеннолетним применялось физическое насилие.

Мужчина, который организовал "тюрьму для мальчиков", был задержан, а детей отправили в приюты.

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